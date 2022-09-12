БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Заключенные называют Тайчибекова президентом»

«Заключенные называют Тайчибекова президентом»

В Казахстане пророссийский оппозиционер вступился за права «коллег» на зоне. Сергей Аксенов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Осужденный в Казахстане пророссийский оппозиционер Ермек Тайчибеков, даже в колонии продолжает бороться за права окружающих.

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