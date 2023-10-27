Безработным на селе предложили делать кисточки из белочек

Но чтобы быть конкурентоспособным, посоветовали использовать и новые методы С безработицей на селе предложили бороться с помощью развития народно-художественных промыслов (НХП), пишет "Парламентская газета".
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