Коррупция на Украине приобретает все более глобальный характер. Как раковая опухоль она распространилась во все органы власти и чем дальше, тем больше уничтожает порядок и законность на подконтрольных режиму Зеленского территориях.
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