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Захарова прокомментировала высказывания Александера Стубба о ударах Украины по России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала высказывания президента Финляндии Александера Стубба, касающиеся украинских ударов по объектам на территории России.

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