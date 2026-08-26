Захарова прокомментировала высказывания Александера Стубба о ударах Украины по России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала высказывания президента Финляндии Александера Стубба, касающиеся украинских ударов по объектам на территории России.
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