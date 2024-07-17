LiveNews24.Ru
ГлавнаяЗдоровьеПростые РецептыЭнциклопедия Секса
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

LiveNews24.Ru

127 подписчиков

Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Индийский куриный пирог

Пирог с курицей — блюдо, которое со временем приобрело значительную популярность, но почему бы не добавить нотку экзотики и не приготовить вместо него пирог с курицей в индийском стиле? Вот рецепт: Ингредиенты: 500 грамм куриной грудки, нарезанной кубиками 1 луковица, нарезанная кубиками 2 зубчика чеснока, измельчить 2 столовые ложки куркумы 2 столовые ложки пасты карри […].

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх