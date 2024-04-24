Tesla надеется продать свой автопилот по лицензии крупному автопроизводителю в этом годуКвартальное отчётное мероприятие Tesla традиционно использовалось руководством компании для заявлений, которые способны благоприятно повлиять на имидж компании и повысить её капитализацию.
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