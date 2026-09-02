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ИА Реалист

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Нефтяной гигант Chevron удваивает ставку в Венесуэле

Нефтяной гигант Chevron удваивает ставку в Венесуэле

КАРАКАС (ИА Реалист). Американский энергетический гигант Chevron объявил о соглашении с властями Венесуэлы, которое предусматривает инвестиции более $7 млрд в течение пяти лет.

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