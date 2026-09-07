Константин Хабенский попросил о помощи

Московский Художественный театр официально начал новый творческий год. Сбор труппы по традиции открыл художественный руководитель Константин Хабенский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сенатор Дитрих пр...
- Хельсинки хотят з...
- США и Россия дого...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым