С госсайта пропал законопроект о предельном возрасте пребывания на службе

«Ъ»: с сайта правовых актов пропал законопроект о предельном возрасте военных С госсайта правовых актов России пропал подготовленный Министерством обороны законопроект о предельном возрасте пребывания на службе для нескольких категорий военных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии