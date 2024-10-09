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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хоселу о Мбаппе в «Реале»: «В лучшем клубе мира непросто, «Бернабеу» очень требователен. Он захочет добиться результатов Роналду и постепенно напишет свою историю»

– Почему еще не видно лучшей версии Мбаппе?  – Ну, он забил шесть или семь голов, в конце концов, в «ПСЖ» он чаще начинал слева.

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