Мария Ивакова раскрыла детали отношений с Никитой Ефремовым

Мария Ивакова в интервью Лауре Джугелия рассказала о своих отношениях с Никитой Ефремовым. Пара, познакомившаяся на актерских тренингах, не выдержала нагрузки ею созданного идеального образа, что привело к расставанию, шокировавшему общественность.