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Американцы впервые заняли весь топ-10 в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Американцы впервые заняли весь топ-10 в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Граждане США впервые заняли весь топ-10 в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg. Агентство ведёт его с 2012 года.

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