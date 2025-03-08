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Новости Хард- Рока этой недели

Новости Хард- Рока этой недели

Папа (Papa) вернулся! Хотя мы и знали, что последний фронтмен Ghost из papal не так уж далек от истины - в конце концов, было объявлено о его участии в концерте Black Sabbath этим летом, - официальное подтверждение того, что в апреле у нас выйдет новый альбом Ghost, является приятной новостью и еще одним большим поводом для появления новых альбомов в 2025 году.

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