Новости Хард- Рока этой недели

Папа (Papa) вернулся! Хотя мы и знали, что последний фронтмен Ghost из papal не так уж далек от истины - в конце концов, было объявлено о его участии в концерте Black Sabbath этим летом, - официальное подтверждение того, что в апреле у нас выйдет новый альбом Ghost, является приятной новостью и еще одним большим поводом для появления новых альбомов в 2025 году.