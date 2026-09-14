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Татар-информ

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Команда «Ак Барс» из РТ стала серебряным призером соревнований «Путь ВОИНа»

Команда «Ак Барс» из РТ стала серебряным призером соревнований «Путь ВОИНа»

В Ямало-Ненецком автономном округе подвели итоги II Всероссийских военно-тактических соревнований «Путь ВОИНа».

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