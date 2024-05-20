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Рябков: РФ внимательно наблюдает за происходящим на ядерном полигоне в Неваде

Рябков: РФ внимательно наблюдает за происходящим на ядерном полигоне в Неваде

Москва внимательно наблюдает за происходящим на ядерном полигоне в Неваде. С соответствующим заявлением выступил заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, информирует РИА Новости.

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