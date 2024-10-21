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Пушков раскритиковал Санду после выборов в Молдавии

Пушков раскритиковал Санду после выборов в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду является частью «мирового либерального интернационала», заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков после первого тура выборов президента, а также референдума по евроинтеграции в стране.

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