Пушков раскритиковал Санду после выборов в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду является частью «мирового либерального интернационала», заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков после первого тура выборов президента, а также референдума по евроинтеграции в стране.
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