Искали по всей Болгарии: как Киркоров воссоединил семью после смерти

Филипп Киркоров торжественно открыл семейный мемориал. Каких трудов ему стоило перевезти прах родственников в Россию? Почему он долго не мог найти останки своего дедушки? Откуда везли редкий камень для памятника? И сколько денег народный артист РФ заплатил за роскошный монумент? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».