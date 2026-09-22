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Искали по всей Болгарии: как Киркоров воссоединил семью после смерти

Искали по всей Болгарии: как Киркоров воссоединил семью после смерти

Филипп Киркоров торжественно открыл семейный мемориал. Каких трудов ему стоило перевезти прах родственников в Россию? Почему он долго не мог найти останки своего дедушки? Откуда везли редкий камень для памятника? И сколько денег народный артист РФ заплатил за роскошный монумент? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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