На Военно-строительную компанию подали десять исков

ФКУ «Объединенное стратегическое командование Ленинградского военного округа» подало в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области десять исков с требованиями взыскать с Военно-строительной компании (ВСК) 49,5 миллиона рублей.
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