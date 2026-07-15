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ИА Регнум

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Проникшему в Курскую область журналисту из Литвы заочно дали 20 лет колонии

Проникшему в Курскую область журналисту из Литвы заочно дали 20 лет колонии

Российский суд заочно вынес приговор журналисту из Литвы Элдорадасу Бутримасу (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за материальное обеспечение наемников, финансирование терроризма и незаконное пересечение государственной границы РФ.

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