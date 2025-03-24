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Бывшего владельца патронного завода в Подмосковье приговорили к 15 годам колонии

Бывшего владельца патронного завода в Подмосковье приговорили к 15 годам колонии

Суд вынес приговор бывшему владельцу ЗАО «Климовский специализированный патронный завод».Московский областной суд вынес заочный приговор экс-владельцу ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ).

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