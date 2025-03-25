Пожизненный срок грозит задержанному в Рязанской области наркоторговцу

У него изъяли около 1 кг наркотического вещества эфедрон (меткатинон).В Рязанской области задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.
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