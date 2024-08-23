"План Зеленского - Украина без украинцев". Украинские эксперты о приближающейся катастрофе

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський В украинском экспертном сообществе задумались над тем, за что и за кого вынуждены гибнуть на полях сражений украинские мужчины, кому это выгодно.
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