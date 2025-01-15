Выплаты по инвалидности для инвалидов 1 группы в 2025 году

Лица с ограниченными возможностями здоровья составляют уязвимую часть общества. Их физическое состояние зачастую не позволяет им выполнять трудовые обязанности на полную мощность, и в ряде случаев они вообще не способны работать.
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