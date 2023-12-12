Мэр Хабаровска Кравчук: выдавшие детям грамоты с символикой Украины захотели уволиться

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук сообщил, что инструктор по физкультуре и заведующий детским садом самостоятельно написали заявления на увольнение после инцидента, связанного с грамотами с символикой Украины .
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