Скуф: неопрятный, несовременный мужик за 30, с пузом и залысинами

Скуф это термин молодёжного сленга, обозначающий категорию мужчин среднего возраста, которые забили на свою внешность, отрастили пивной живот, предпочитают проводить свободное время за телевизором или играми.
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