Трамп заявил, что у Байдена есть еще целая вечность, чтобы навредить США

Global Look Press/CNP/AdMedia Время, которое осталось до выборов президента США в ноябре 2024 года кажется вечностью, и за эту вечность действующий лидер Штатов Джо Байден еще успеет навредить своей стране.
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