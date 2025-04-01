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Проезд по автодороге под Челябинском будет затруднен на неделю

Проезд по автодороге под Челябинском будет затруднен на неделю

На дороге «Обход города Челябинска» начался ремонт. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на искусственных сооружениях дороги «Обход города Челябинска» начинаются ремонтные работы, которые продлятся до 7 апреля.

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