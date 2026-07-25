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Пощёчина министру, лагеря и роковая операция в 85 лет: гордая судьба советской звезды Татьяны Окуневской

Пощёчина министру, лагеря и роковая операция в 85 лет: гордая судьба советской звезды Татьяны Окуневской

В декабре 1948 года на правительственном приёме актриса Татьяна Окуневская совершила поступок, разделивший её жизнь на до и после.

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