Комнатное растение Гипоэстес (Hypoestes)

Гипоэстесы выращивают ради их красных декоративных листьев. Родина растений - Мадагаскар. Из наиболее популярных видов можно упомянуть гипоэстес листоколосковый (phyllostachia) (иное название - гипоэстес кроваво-красный (H.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии