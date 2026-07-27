Заложники для Кремля и закрытые теплицы: как Ереван пытается выторговать рынки ценой собственной экономики

Обещанный Ереваном европейский рай обернулся для Армении вполне осязаемым экономическим тупиком. Пока власти раздавали обещания о новых рынках сбыта, реальность ударила по самым незащищенным — фермерам и рабочим.
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