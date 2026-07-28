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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аморим о Модриче: «Игрок высочайшего уровня – неважно, как быстро он бегает, потому что он быстро думает. Мы ровесники, но иногда важен не возраст, а опыт»

Главный тренер « Милана » Рубен Аморим рассказал, какую роль сыграет Лука Модрич в команде в новом сезоне.

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