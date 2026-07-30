ФХР обжаловала в CAS решение ИИХФ о недопуске сборных России к ЧМ-2027

Федерация хоккея России (ФХР) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о недопуске сборных России до участия в чемпионате мира 2027 года среди мужских команд.
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