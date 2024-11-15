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ВКС РФ разбирают резервы ВСУ по косточкам: Карта специальной военной операции на Украине на 15 ноября 2024 года

ВКС РФ разбирают резервы ВСУ по косточкам: Карта специальной военной операции на Украине на 15 ноября 2024 года

ВКС РФ разбирают резервы ВСУ по косточкам: Карта специальной военной операции на Украине на 15 ноября 2024 года Юлия СоколоваВ ходе активных боевых действий на севере Украины и в приграничных районах Курской области, российская армия усилила темпы ведения огневого поражения противника.

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