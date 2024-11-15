ВКС РФ разбирают резервы ВСУ по косточкам: Карта специальной военной операции на Украине на 15 ноября 2024 года Юлия СоколоваВ ходе активных боевых действий на севере Украины и в приграничных районах Курской области, российская армия усилила темпы ведения огневого поражения противника.