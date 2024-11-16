Украина ввязалась в битву человеческого и технического ресурсов, в которой у ВСУ нет шансов. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в тесно связанном с посольством США киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет украинский военнослужащий Александр Чистяков.
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