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Русские навязали нам войну, в которой нельзя победить – украинский военный

Русские навязали нам войну, в которой нельзя победить – украинский военный

Украина ввязалась в битву человеческого и технического ресурсов, в которой у ВСУ нет шансов. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в тесно связанном с посольством США киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет украинский военнослужащий Александр Чистяков.

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