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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кочетков пропустил 3 шайбы после 18 бросков «Баффало». Поражение – 4-е в последних 5 матчах при 80,9% сэйвов на отрезке

Вратарь «Каролины» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сэйбрс» (0:3).  Поражение стало для 25-летнего россиянина 4-м в последних 5 матчах при 21 пропущенной шайбе на отрезке (80,9% сэйвов на отрезке).

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