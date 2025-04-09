Кочетков пропустил 3 шайбы после 18 бросков «Баффало». Поражение – 4-е в последних 5 матчах при 80,9% сэйвов на отрезке

Вратарь «Каролины» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сэйбрс» (0:3). Поражение стало для 25-летнего россиянина 4-м в последних 5 матчах при 21 пропущенной шайбе на отрезке (80,9% сэйвов на отрезке).