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Три простые техники, которые помогут быстро заснуть, если не спится

Три простые техники, которые помогут быстро заснуть, если не спится

Вечер, кровать, тишина… но вместо долгожданного сна в голове вихрь мыслей о прошедшем дне, планах на завтра и даже о том, как вообще держится люстра на потолке? Если это о вас, то пора взять на вооружение три простые техники, которые помогут уснуть быстро и без лишних усилий.

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