23 октября отмечается Международный день снежного барса. Для Республики Алтай этот праздник особенный, поскольку она является главным домом ирбиса в России, сообщил в своем канале в MAX председатель регионального правительства Александр Прокопьев.
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