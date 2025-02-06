В Крыму строятся несколько новых автострад и развязок. За 10 лет количество автодорог Крыма в нормативном состоянии увеличилось с 15% до 60%Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора» .