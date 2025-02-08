«Это совсем непросто»: Дмитрий Дюжев высказался о влиянии искусственного интеллекта на человечество

Дмитрий Дюжев прокомментировал свое отношение к использованию искусственного интеллекта. На премьере фильма «ON и ОНА» с Юлией Пересильд в главной роли актер обсудил тему, которая поднимается в данном кинопроекте.
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