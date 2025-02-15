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Агаларовых признали потерпевшими, они могут получить компенсацию. «Крокус» и «Зимняя вишня», в чем отличия

Агаларовых признали потерпевшими, они могут получить компенсацию. «Крокус» и «Зимняя вишня», в чем отличия

Avia.pro - СМИ "Крокус" в огне: кто на самом деле пострадал? Когда загорается спичка, мы знаем, что пламя быстро охватит её, оставив только обугленные остатки.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Тот так поворот. Никто не виноват.ПОЗОР
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5 час.
Андрей Лебедев
Смешно сравнивать хозяев Вишни и Крокуса... Занесли денег, много денег куда надо и всё у них в ажуре.Человеческая жизнь- нет не слышали такого.. Агаларовых давно бы пора проверить как надо.   Человек хотел как то хотел купить котедж, застройщиком которого была одна из их компаний... Не дали купить, человек был не их уровня... Но это, конечно,не самое главное. Надоели эти крокусы, вегасы, твои дома... Что там у них ещё..
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2 час.
Valery Roman
Опять &quot;Тофик не увинуоват&quot;....
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1 час.
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