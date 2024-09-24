«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в эфир загадочные слова: предвестники катастрофических событий или обычный набор слов Ольга Безродняя«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 вновь вышла в эфир с передачей загадочных слов, что вызвало волну беспокойства и домыслов среди слушателей.