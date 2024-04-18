Отели и гостиницы в России обяжут создавать условия для инвалидов

Отели и гостиницы должны будут создать условия для отдыха людей с инвалидностью. Регламентирующие это требование поправки для внесения в Госдуму подготовили депутаты Артем Метелев, Сангаджи Тарбаев и другие, пишут "Известия".
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