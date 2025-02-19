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Переобувание Латыниной в воздухе

Переобувание Латыниной в воздухе

Латынина срочно пытается переобуться в воздухе.Видимо тоже перестала получать гранты от USAID.Чем меньше грантов, тем больше понимания российской позиции.

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