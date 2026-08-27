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Широта крипторынка сузилась до 7 растущих активов на фоне падения объёма на 33%

Широта крипторынка сузилась до 7 растущих активов на фоне падения объёма на 33%

Крипторынок резко сузился в среду: лишь 7 из 100 активов, отслеживаемых индексом QC 100, выросли против 93 снизившихся — самое узкое значение широты рынка за весь текущий период ралли, при падении самого индекса на 3,50% за сутки.

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