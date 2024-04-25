На Ямале конкурс для СМИ расширил географию участников

На Ямале назвали победителей регионального конкурс СМИ «Летящий голубь» в 10 номинациях. О своих успехах, впечатлениях, полезности мастер-классов лучшие представители медиасообщества рассказали в пресс-центре «Север-Пресса».
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