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Хотели джинсы — получили срок. Сколько подростков поймали на Алтае за сбыт наркотиков

Хотели джинсы — получили срок. Сколько подростков поймали на Алтае за сбыт наркотиков

В погоне за легким заработком несовершеннолетние из благополучных семей идут на серьезное преступление, а в итоге получают реальные сроки наравне со взрослыми За 11 месяцев 2024 года в Алтайском крае зарегистрировали на 5% меньше наркопреступлений, чем за аналогичный период прошлого года.

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