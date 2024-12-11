Хотели джинсы — получили срок. Сколько подростков поймали на Алтае за сбыт наркотиков

В погоне за легким заработком несовершеннолетние из благополучных семей идут на серьезное преступление, а в итоге получают реальные сроки наравне со взрослыми За 11 месяцев 2024 года в Алтайском крае зарегистрировали на 5% меньше наркопреступлений, чем за аналогичный период прошлого года.