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Царьград

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"С первой заразой справились, справимся и со второй". В России готовятся запретить выгуливать детей на поводке

"С первой заразой справились, справимся и со второй". В России готовятся запретить выгуливать детей на поводке

В России планируется принять ряд мер для того, чтобы запретить движение "квадробинг", когда дети считают себя животными, а родители выгуливают их на поводке.

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