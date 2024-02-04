История и археология: Почему великий Вавилон называли «мать блудницам и мерзостям земным» и считали самым страшным городом древности

В цивилизованном мире, пожалуй, нет человека, который бы ничего не знал о Вавилоне — загадочном культурном центре древней цивилизации, превратившемся из процветающего мегаполиса в руины и символ царства антихриста.
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