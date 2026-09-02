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Порты Одессы парализованы: ВС РФ помножили на ноль базу катеров-камикадзе и энергообъекты

Порты Одессы парализованы: ВС РФ помножили на ноль базу катеров-камикадзе и энергообъекты

Российские военные в ночь на среду нанесли серию групповых ударов по объектам логистики, портовой и энергетической инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ, заявили 2 сентября в Министерстве обороны РФ .

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