В Германии намерены отменить пособие для украинских беженцев

По информации немецкого издания Tagesspiegel, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) заявил, что в случае победы на выборах в Бундестаг планирует запретить въезд нелегальных мигрантов и не предоставлять гражданское пособие (Bürgergeld) вновь прибывшим беженцам с Украины.
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